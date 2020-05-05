Суд в Киеве постановил арестовать Януковича на два месяца заочно

Бывший украинский президент Виктор Янукович арестован заочно на два месяца. Печерский районный суд Киева 4 мая принял соответствующее постановление, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что будет обжаловать постановление.

Арест назначен в рамках расследования уголовного дела об узурпации власти, сообщает новостное агентство УНИАН со ссылкой на прокурора по этому делу Александра Супруна.

Прокурор заявил, что сторона обвинения доказала: Янукович скрывается от правосудия на территории России.

В Печерском суде слушается еще одно дело относительно меры пресечения для Януковича – речь идет о событиях 18-20 февраля 2014 года. Тогда в Киеве прошли самые массовые с начала Евромайдана столкновения протестующих и спецназа. Президент Янукович бежал из страны, в Киеве сменилась власть. Вскоре Россия аннексировала Крым, а на юго-востоке Украины вспыхнул многолетний вооруженный конфликт, в котором, по официальному определению НАТО, Россия выступает агрессором.

Источник: Азаттык