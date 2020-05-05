Мадуро заявил о захвате личных охранников Трампа

На видео из автозака, которое было продемонстрировано после заявления, один из задержанных говорит, что американцы ему «сообщили о работе на советников Трампа по вопросам безопасности».
Ранее Мадуро заявил о покушении на его жизнь в ходе попытки наемников и террористов со стороны Колумбии вторгнуться в Венесуэлу.
Морское вторжение в Венесуэлу произошло в воскресенье, 3 мая. Колумбийские наемники попытались проникнуть в страну на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Они намеревались осуществить государственный переворот, однако вторжение предотвратили.
Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны. По его словам, один из наемников был агентом Управления по борьбе с наркотиками США.
Мадуро утверждает, что вторжение состоялось при финансировании и поддержке правительств США и Колумбии. МИД Колумбии свою причастность к произошедшему отверг.
На данный момент более 25 тысяч венесуэльских военнослужащих из военно-морских, воздушных и наземных сил участвуют в учениях. Все они будут распределены по территории страны, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.
Источник: Элгезит
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