Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
×

Внимание

Не удалось вызвать функцию mail.
           
Подробности
В мире
Просмотров: 8

На утро 5 мая в Казахстане выявлено сразу 72 случая коронавируса

По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10:00 в Казахстане зарегистрированы 72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Из 72 случаев в городе Алматы зарегистрировано 17, городе Нур-Султан — 17, Туркестанской области - 11, Мангистауской области - 10, Атырауской области - 9, Западно-Казахстанская области – 4, Кызылординской области - 2, городе Шымкент - 2.

На 5 мая в Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 4121, из них:

- в городе Алматы – 1335;

- Нур-Султане – 723;

- Кызылординской области – 216;

- Шымкенте – 215;

- Атырауской области – 202;

- Западно-Казахстанской области – 198;

- Актюбинской области – 160;

- Карагандинской области – 159;

- Жамбылской области – 158;

- Алматинской области – 156;

- Туркестанской области – 154;

- Павлодарской области – 150;

- Акмолинской области – 101;

- Мангистауской области – 84;

- Костанайской области – 50;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Восточно-Казахстанской области – 30.

Источник:  centralasia.media

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить