Токаев: Если ситуация не ухудшится, режим ЧП в Казахстане будет отменен 11 мая

Если ситуация не ухудшится, чрезвычайное положение в Казахстане будет отменено 11 мая.
Об этом 4 мая на заседании Сената сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает «Хабар 24».
«Однако меры, связанные с карантинным режимом, сохранятся. Это очень важно для безопасности населения. Я надеюсь, что наши граждане постепенно вернутся к нормальной жизни. У нас долгосрочный стратегический путь развития. В планах – реализовать комплексную программу по восстановлению экономического развития. Нужно извлечь уроки из сегодняшней ситуации», - сказал он.
Также президент рассказал о ряде задач, поставленного на будущее.
«Прежде всего, необходимо предпринять новые инициативы для модернизации системы здравоохранения. Очень важно строить современные больницы и снабжать их необходимым оборудованием. Отныне мы должны уделять особое внимание развитию медицинской науки. Наши ученые, работающие в этой области, имеют большой потенциал. Лучше создать достойную среду для профессионалов и оказать реальную поддержку. Мы также полностью модернизируем образование и науку. В то же время мы должны широко использовать передовые технологии и цифровизацию. Это одна из основных задач», - добавил Токаев.
Источник: centralasia.media
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