Трамп заявил, что число умерших от коронавируса в США может достичь 100 тысяч

Президент США Дональд Трамп заявил, что число умерших от коронавируса в стране может достичь 100 тысяч человек.
При этом он категорически отвергает обвинения в том, что его администрация реагировала на ситуацию недостаточно быстро, сообщает ВВС.
США лидируют в мире по числу заболевших и умерших — 1,1 млн и более 68 тыс. человек соответственно.
Также Трамп сказал, что вакцина от коронавируса появится уже к концу этого года, хотя медицинское сообщество утверждает, что на это понадобится год-полтора.
Источник: centralasia.media
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