Япония продлила режим ЧС до конца мая

Правительство Японии продлило режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса до 31 мая.
Об этом сообщает Медуза со ссылкой на издание Nikkei.
Некоторые ограничения смягчат, отмечает издание. Reuters ранее сообщало, что речь идет в том числе об открытии парков.
Режим ЧС в стране ввели 7 апреля для нескольких префектур, в том числе для Токио, 16 апреля его распространили на всю страну. Режим ЧС разрешает властям требовать от людей оставаться дома. Reuters уточняет, что штрафов за нарушение этого требования не предусмотрено.
Японии из-за эпидемии грозит рецессия, парламент страны на минувшей неделе одобрил пакет мер поддержи экономики на 1,1 триллиона долларов.
Коронавирусной инфекцией в Японии заразились более 15 тысяч человек, умерли 538.
Источник: reporter.kg
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