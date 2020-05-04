В России за сутки выявили больше 10,5 тысячи случаев коронавируса

В России за последние сутки зафиксировали 10 тысяч 581 новый случай заражения коронавирусом.
Об этом сегодня сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.
По его данным, случаи инфицирования зафиксированы в 82 регионах, наибольший прирост наблюдается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Мурманской областях.
За предыдущие сутки было выявлено 10 тысяч 633 случая в 85 регионах России. Больше всех случаев зафиксировали в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Общее число инфицированных превысило отметку в 145 тысяч. За сутки умерли 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, общее число летальных случаев составляет 1 тысяча 356.
Источник: Элгезит
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