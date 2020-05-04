Жители России резко снизили траты на бензин

В апреле в России зарегистрировано резкое падение покупок бензина на фоне пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер.
Показатель обвалился на 60,16% по сравнению с февралем. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Русский стандарт».
По сравнению с мартом покупки бензина Аи-92 и Аи-95 из-за действия режима самоизоляции упали на 9,73%.
Банковские аналитики в ходе исследования изучили чеки в мобильном банке и определили, какие продукты и промышленные товары россияне в апреле покупали чаще всего. Оказалось, что в категории «услуги» по-прежнему лидируют АЗС с самым популярным товаром – бензином, передает РИА «Новости». Однако спрос на топливо, как показало исследование, сильно просел.
Для предотвращения распространения Covid-19 почти во всех российских регионах введен режим обязательной самоизоляции. Президент РФ продлил нерабочие дни до 12 мая.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что ограничения начнут поэтапно снимать с 12 мая при снижении темпов прироста заболевших. При этом она не исключила продление ограничительных мер до июня, если граждане не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники.
Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что некоторые ограничения в связи с пандемией в России будут продлены до тех пор, пока не появится вакцина или эффективные лекарства.
Источник: newdaynews.ru
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