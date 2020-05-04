(Видео) Китай ответил на обвинения США в распространении коронавируса мультфильмом.

Китай выпустил короткометражный мультфильм в ответ на обвинения США в распространении коронавируса, сообщает НТВ.

В мультфильме показывают о том, что Китай с декабря предупреждал мир об опасной инфекции и реакции США на предупреждения.

Ранее с критикой в адрес Китая и Всемирной организации здравоохранения выступил президент США.

В свою очередь МИД КНР ответил, что Китай, как и другие страны, пострадал от эпидемии коронавируса.

Источник: centralasia.media