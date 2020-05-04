В Узбекистане число случаев коронавируса увеличилось на 11 и составляет 2160

По состоянию на 10:00 часов 4 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2160.

Как сообщили в Минздраве, к утру коронавирусная инфекция была обнаружена еще у 11 граждан.

В настоящее время в Узбекистане от коронавирусной инфекции излечились 1308 человек, скончались в общей сложности 10 человек.

Источник: centralasia.media