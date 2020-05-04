Число больных коронавирусом в Таджикистане достигло 128

На вечер 3 мая в Таджикистане подтверждено 128 случаев инфицирования COVID-19.
Короткое сообщение об этом было озвучено в эфире государственного телевидения вечером 3 мая. Сообщается, что за прошедшие сутки было обследовано и отправлено по домам более 200 человек.
В субботу, 2 мая, Минздрав сообщил, что в стране выявлено 76 заразившихся COVID-19, а также было заявлено о двух первых летальных случаях от этой инфекции.
Таджикистан объявил о первых 15 случаях заражения COVID-19 30 апреля, накануне визита делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в страну. Власти заявили, что эти случаи были подтверждены 29 апреля.
Источник: Азаттык
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