Число больных коронавирусом в Таджикистане достигло 128

На вечер 3 мая в Таджикистане подтверждено 128 случаев инфицирования COVID-19.

Короткое сообщение об этом было озвучено в эфире государственного телевидения вечером 3 мая. Сообщается, что за прошедшие сутки было обследовано и отправлено по домам более 200 человек.

В субботу, 2 мая, Минздрав сообщил, что в стране выявлено 76 заразившихся COVID-19, а также было заявлено о двух первых летальных случаях от этой инфекции.

Таджикистан объявил о первых 15 случаях заражения COVID-19 30 апреля, накануне визита делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в страну. Власти заявили, что эти случаи были подтверждены 29 апреля.

Источник: Азаттык