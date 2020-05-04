(Видео) За последние сутки в Таджикистане коронавирусом заразились ещё 52 человека. Всего 128

"На состояние до вечера 3 мая в лечебных учреждениях Таджикистана под присмотром врачей находятся 3084 человек.
У 128 человек выявлено заражение коронавирусом. Зарегистрировано два факта смерти граждан от этой болезни. За последние сутки после проведения осмотров и тестов в удовлетворительном состоянии домой были отпущены 274 пациентов.”
Такая информация прозвучала вечером 3 мая в официальной программе новостей государственного телеканала "Таджикистан”, передает портал "Ахбор".
За последние сутки официальное число инфицированных коронавирусом в стране выросло еще на 52 человек.
Вечером 2 мая в программе новостей таджикского государственного телевидения сообщили, что к вечеру 2 мая в Таджикистана выявлено 76 случаев инфицирования коронавирусом. Двое погибли от коронавируса, - сообщила ведущая. Таким образом, власти Таджикистана впервые подтвердили смерти своих граждан от коронавируса.
Цифры о числе зараженных коронавирусом в Таджикистана начали расти очень быстрыми темпами за последние сутки. Еще утром 2 мая госагентство "Ховар” со ссылкой на Минздрав сообщало о 32 выявленных случаях заражения коронавирусом в стране – 17 случаев в Душанбе, 10 – в Согдийской области и 5 – в районах республиканского подчинения. К вечеру 2 мая цифра выросла до 76, а к вечеру воскресенья уже до 128.
Власти Таджикистана 30 апреля, накануне приезда миссии ВОЗ, признали первые случаи коронавируса в стране.
Источник: centralasia.media
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