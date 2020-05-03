Благодарность за работу: Токаев уволил дочь Назарбаева

Жизнь Дариги Назарбаевой протекала со скандалами

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига уволена с поста председателя сената парламента республики. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Назарбаевой за «активную и плодотворную работу». Двумя месяцами ранее в Лондоне был наложен арест на недвижимость Дариги и ее родственников. Стоимость их особняков и квартир оценивается в $100 млн.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий старшей дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой — на посту председателя сената парламента республики.

Токаев в своем посте в Twitter выразил благодарность Назарбаевой за «активную и плодотворную работу» в качестве главы сената.

В марте нынешнего года в Лондоне власти наложили арест на недвижимость родственников Нурсултана Назарбаева — под удар попали два особняка и квартира. Об этом сообщает телеканал BBC.

Имущество арестовали еще весной 2019 года, однако суд раскрыл собственников только этой весной — ими оказались дочь и внук экс-президента Казахстана. Британские власти предписали им доказать происхождение около $100 млн на покупку недвижимости в дорогом районе столицы.

«Дарига Назарбаева, ее сын Нурали Алиев и его жена Аида приобрели недвижимость на сумму более $100 млн. Особняки и квартиру при этом собственники оформили на три офшора», — пишет BBC.

Подчеркивается, что текущая рыночная стоимость может быть намного выше. По запросу британских правоохранителей в 2019 году был арестован огромный особняк, расположенный на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню — с подземным бассейном и кинотеатром.

Также британские власти арестовали дом в престижном лондонском районе Хайгейт и большую квартиру в Челси. Тогда госорганы Британии сообщали, что эта недвижимость связана с политически заметной фигурой, однако хозяева не были указаны.

Спустя почти год журналисты вместе с организациями Finance Uncovered и «Трансперенси Интернешнл» опубликовали расследование, благодаря которому удалось установить имена собственников. Сразу после этого Высокий суд Лондона разрешил придать эту информацию огласке.

Внук экс-главы Казахстана Нурали Алиев просил суд засекретить адреса лондонских домов ради безопасности его детей, однако получил от судьи отказ.

В результате расследования выяснилось, что вся недвижимость оформлена на три офшора, зарегистрированных на Нидерландских Антильских островах, в Панаме и на британской заморской территории Ангилья. Следователи из Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) предполагают, что все имущество было куплено на доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.

Рахат Алиев известен преступной деятельностью с 2000-х годов. После ссоры с президентом Казахстана Назарбаевым в 2008 году он был лишен всех рангов, чинов и званий, а также заочно приговорен в совокупности к 20 годам лишения свободы по обвинению в убийстве двух банкиров.

Впоследствии скрывался в Австрии, где ранее занимал должность посла Казахстана. Несмотря на неоднократные требования об экстрадиции на родину, некоторое время Алиев был под защитой австрийской полиции, где подал заявление на предоставление политического убежища. В ответ на него завели уголовное дело — Алиева поместили в тюрьму в Вене, где в феврале 2015 года он покончил жизнь самоубийством.

Жизнь Дариги Назарбаевой на родине также протекала со скандалами – в декабре 2013 года она предложила водить детей в интернаты для инвалидов. Там, по словам чиновницы, они смогут взглянуть на «уродов» и понять, к чему приводит непродуманная половая жизнь.

«Я считаю, что время от времени детей нужно водить на экскурсию в дома ребенка, в интернаты для детей-инвалидов, чтобы они видели, что вот каков результат непродуманной половой жизни — преждевременной. И детей этих, уродов, показать — пусть смотрят. Это работает сильнее, чем десятки часов, потраченные на разговоры и лекции», — сказала Дарига.

Стоит напомнить, что первый президент Казахстана Назарбаев, который фактически находился у руля страны с 1991 года, выигрывал выборы в Казахстане с колоссальным отрывом от остальных кандидатов. На последних выборах в 2015 году 97,7% голосов избирателей при явке 95%.

Стоит отметить, что новый президент Казахстана Токаев свой первый зарубежный визит нанес в Россию, где провел переговоры с президентом страны Владимиром Путиным.

Источник - gazeta.ru