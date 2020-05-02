Число случаев коронавируса в Таджикистане увеличилось до 32

По состоянию на 2 мая в Таджикистане официально зафиксировано 32 случая заражения коронавирусом CОVID-19.

17 из них в Душанбе, 5 – в районах республиканского подчинения и 10 в Согдийской области, сообщает Минздрав страны на странице Facebook.

О первых 15 заразившихся ведомство сообщило 30 апреля: из них 10 были в Согде и 5 в Душанбе.

Источник: centralasia.media