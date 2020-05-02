Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек

По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, в мире зарегистрировано 3 миллиона 345 тысяч 203 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Самое большое число заразившихся отмечено в США – 1 миллион 103 тысячи 781 человек, следом идут Испания – 213 тысяч 435, Италия – 205 тысяч 428, Великобритании – 178 тысяч 685, Франции – 167 тысяч 305.

Жертвами коронавируса в мире стали 238 тысяч 796 человек. В Италии умерли 28 тысяч 236 человек, Великобритании – 27 тысяч 510, Франции – 24 тысячи 594, Испании — 24 тысячи 543, Нью-Йорке (США) – 18 тысяч 399.

По Кыргызстану на утро 2 мая выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по республике количество подтвержденных случаев составляет 769. Умерли 8 человек, выздоровели 527.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

Источник: Элгезит