Создана первая компьютерная игра о коронавирусе

Создана первая игра о коронавирусе, которая так и называется — COVID: The Outbreak, сообщает ferra.ru.
Игру анонсировала польская студия Jujubee. COVID: The Outbreak — это стратегия, в которой нужно управлять действиями глобальной организации здравоохранения. Игроку предстоит издавать указы, распределять ресурсы, строить здания. В целом нужно делать то, что поможет ускорить разработку вакцины против коронавируса.
Как отмечается, игра носит не просто развлекательный характер. Авторы хотят, чтобы игроки поняли, какие действия надо предпринимать во время пандемии. В игре использовались данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Reuters пишет, что COVID: The Outbreak выйдет на ПК 29 мая. Также сообщается, что 20 процентов от всех продаж игры будут переведены Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и другим организациям.
Источник: Элгезит
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