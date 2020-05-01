Президент Таджикистана направил свою месячную зарплату на борьбу с коронавирусом

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон выделил 12,4 млн. сомони из Резервного фонда президента для дополнительных выплат к заработной плате медиков, передает Азия-Плюс со ссылкой на пресс-службу главы Таджикистана.

Медицинские работники, борющиеся с профилактикой и распространением коронавируса, в течение трех месяцев будут получать ежемесячно дополнительные средства в размере одного должностного оклада к своей заработной плате.

Кроме того, Эмомали Рахмон направил свою месячную зарплату (cумма не указывается) на счет, созданный для сбора средств для борьбы с коронавирусов в республике, отмечается в сообщении.

Также глава государства дал дополнительные указания постояннодействующему штабу, руководству министерства здравоохранения и социальной защиты и других соответствующих структур и учреждений по усилению профилактики и борьбы с коронавирусом.

Факты заражения коронавирусом были признаны в Таджикистане официально только вчера, 30 апреля. Об этом было объявлено на экстренном заседании Республиканского штаба по профилактике пандемии коронавируса или COVID-19, которое прошло под председательством премьер-министра Кохира Расулзода.

По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан, на 29 апреля в стране было зарегистрировано 15 подтвержденных случаев коронавируса: 10 случаев в Согдийской области и 5 в Душанбе.

С 1 февраля до утра 30 апреля в Таджикистане на карантин были помещены 10 тыс. 937 человек - как граждан РТ, так и иностранных граждан, из которых выписаны 8 тыс. 438 человек.

Между тем, миссия ВОЗ, которая должна была прибыть в Таджикистан, о чем заявлялось накануне, в страну еще не приехала: ВОЗ ищет возможности, как доставить миссию в республику.

Источник: Кабар