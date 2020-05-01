В Петербурге возле больниц появились контейнеры-холодильники для умерших

В Петербурге установили восемь контейнеров-рефрижераторов для временного хранения тел умерших.
Об этом «Фонтанке» заявили в городском комитете по здравоохранению. Там добавили, что большинство контейнеров сейчас не используется, поскольку в петербургских моргах достаточно мест.
Санкт-Петербург находится на третьем месте в России по распространению коронавируса (после Москвы и Московской области). На утро 1 мая в городе зафиксировано 4 тысячи 411 случаев заражения, 779 человек выздоровели, 33 умерли.
Источник: Элгезит
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