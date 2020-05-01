По словам главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой, на сегодняшний день в Казахстане уже разрабатывается ряд мер, направленных на укрепление службы санэпиднадзора.
Эпидемиологов Казахстана приравняют к спецорганам. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по выработке мер по противодействию коронавирусу и совершенствованию санитарно-эпидемиологической службы с участием министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает Tengrinews.kz.
По словам главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой, на сегодняшний день в Казахстане уже разрабатывается ряд мер, направленных на укрепление службы санэпиднадзора.
"Помимо этого, эпидемиологи приравнены по привилегиям к специальным госорганам. В рамках этих мер предполагается усовершенствовать санитарно-карантинный контроль на государственной границе и улучшить материально-техническое оснащение санэпидслужб, их укомплектуют тепловизорами, автотранспортом и оргтехникой", - говорится в сообщении Минздрава.
Кроме того, новые полномочия появятся у главного санитарного врача Казахстана. Он сможет вводить и отменять ограничительные мероприятия по всей стране, ограничивать въезд и выезд через пункты пропуска через государственную границу, принимать решения об установлении карантинных зон.
Источник: Tengrinews.kz.
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