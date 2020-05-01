Почти восемь тысяч заражений коронавирусом за сутки подтверждено в России

7933 новых случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в России.
Таковы данные оперативного штаба. Это новый самый высокий суточный показатель.
За сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 96 человек.
Общее число инфицированных достигло 114 тысяч, умерших — 1169. Более 13 тысяч признаны выздоровевшими.
Новые случаи заражения выявлены за последние сутки во всех регионах, включая аннексированные Крым и Севастополь. Больше всего их в Москве — более 3,5 тысячи.
Уже более месяца в России действует так называемый режим нерабочих дней, во многих регионах введены карантинные меры. Представители властей высказывали мнение, что пик эпидемии может прийтись на начало мая.
По данным базирующегося в США Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 3,2 миллиона случаев инфицирования, умерли более 233 тысяч человек.
Источник: Азаттык
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