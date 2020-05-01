Число заразившихся COVID-19 в Казахстане перевалило за три с половиной тысячи

Еще 102 случая заражения коронавирусом подтвердили в Казахстане по состоянию на 10:40 по времени столицы.

Большая часть новых случаев инфицирования приходится на Алматы — 79. В крупнейшем городе страны зарегистрировано в общей сложности 1130 случаев.

Шесть новых случаев выявили в Западно-Казахстанской области, пять — в Нур-Султане, по три — в Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях, по два — в Алматинской и Жамбылской областях, по одному — в Шымкенте и Мангистауской области.

На текущий момент в Казахстане, по официальным данным, зафиксировали 3504 случаев заражения COVID-19. Картина по регионам такова:

Нур-Султан — 650,

Алматы — 1130,

Шымкент — 193,

Акмолинская область — 99,

Актюбинская область — 109,

Алматинская область — 142,

Атырауская область — 139,

Восточно-Казахстанская область — 23,

Жамбылская область — 132,

Западно-Казахстанская область — 152,

Карагандинская область — 149,

Костанайская область — 50,

Кызылординская область — 201,

Мангистауская область — 49,

Павлодарская область — 129,

Северо-Казахстанская область — 30,

Туркестанская область — 127.

В марте, после выявления первых случаев заражения, власти прогнозировали, что пик заболеваемости придется на апрель, а число заразившихся достигнет трех с половиной тысяч.

На этой неделе главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила о «корректировке» прогноза в сторону увеличения. «В целом по Казахстану мы говорим о том, что до конца апреля мы прогнозируем около 3400 случаев, а до конца мая — порядка 5300 случаев. Нами прогнозы скорректированы», — сказала 28 апреля Есмагамбетова.

По данным властей, от коронавируса в стране умерли 25 человек.

С 16 марта в Казахстане действует режим чрезвычайного положения. Он продлен до 11 мая.

Распространение коронавируса, а также связанные с ним карантинные меры ухудшили экономическое положение населения. Экономика Казахстана страдает из-за падения цен на нефть, основной экспортный товар, на фоне пандемии и существенного замедления деловой активности. На этой неделе в казахстанских городах, где введен карантин, разрешили открыться некоторым промышленным предприятиям и компаниям в сфере услуг.

Источник: Азаттык