Число заразившихся COVID-19 в Казахстане перевалило за три с половиной тысячи

Еще 102 случая заражения коронавирусом подтвердили в Казахстане по состоянию на 10:40 по времени столицы.
Большая часть новых случаев инфицирования приходится на Алматы — 79. В крупнейшем городе страны зарегистрировано в общей сложности 1130 случаев.
Шесть новых случаев выявили в Западно-Казахстанской области, пять — в Нур-Султане, по три — в Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях, по два — в Алматинской и Жамбылской областях, по одному — в Шымкенте и Мангистауской области.
На текущий момент в Казахстане, по официальным данным, зафиксировали 3504 случаев заражения COVID-19. Картина по регионам такова:
Нур-Султан — 650,
Алматы — 1130,
Шымкент — 193,
Акмолинская область — 99,
Актюбинская область — 109,
Алматинская область — 142,
Атырауская область — 139,
Восточно-Казахстанская область — 23,
Жамбылская область — 132,
Западно-Казахстанская область — 152,
Карагандинская область — 149,
Костанайская область — 50,
Кызылординская область — 201,
Мангистауская область — 49,
Павлодарская область — 129,
Северо-Казахстанская область — 30,
Туркестанская область — 127.
В марте, после выявления первых случаев заражения, власти прогнозировали, что пик заболеваемости придется на апрель, а число заразившихся достигнет трех с половиной тысяч.
На этой неделе главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила о «корректировке» прогноза в сторону увеличения. «В целом по Казахстану мы говорим о том, что до конца апреля мы прогнозируем около 3400 случаев, а до конца мая — порядка 5300 случаев. Нами прогнозы скорректированы», — сказала 28 апреля Есмагамбетова.
По данным властей, от коронавируса в стране умерли 25 человек.
С 16 марта в Казахстане действует режим чрезвычайного положения. Он продлен до 11 мая.
Распространение коронавируса, а также связанные с ним карантинные меры ухудшили экономическое положение населения. Экономика Казахстана страдает из-за падения цен на нефть, основной экспортный товар, на фоне пандемии и существенного замедления деловой активности. На этой неделе в казахстанских городах, где введен карантин, разрешили открыться некоторым промышленным предприятиям и компаниям в сфере услуг.
Источник: Азаттык
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