Число жертв коронавируса в мире превысило 233 тысячи человек

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени пятницы достигло 233 398 человек, увеличившись за сутки на 5 727, передает Интерфакс со ссылкой на американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 08:00 четверга насчитывалось 3 257 088 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 62 565 случаев заражения.

Полностью излечились более миллиона человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США – 1 069 826 (63 066 скончавшихся), Испании – 213 435 (24 543), Италии – 205 463 (27 967), Великобритании – 172 481 (26 771), Франции – 167 299 (24 376), Германии – 163 009 (6 623), Турции – 120 204 (3 174).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 10:35 четверга выявлено 106 498 больных и 1 073 случая летального исхода, выздоровели 11 619 человек. По общему числу инфицированных Россия остается на восьмом месте в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса отслеживает распространение коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран, которые постоянно корректируются.

Источник: Кабар