Число случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 7 и достигло 2046

По состоянию на 10:00 часов 1 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2046.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, коронавирусная инфекция к утру обнаружена еще у 7 граждан.

Источник: centralasia.media