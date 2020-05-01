Трамп заявил, что коронавирус появился в китайской лаборатории

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что располагает данными о происхождении коронавирусной инфекции нового типа, сообщает BBC.
Трамп заявил, что видел доказательства того, что коронавирус был разработан в Уханьском институте вирусологии. На пресс-конференции в Белом доме он сказал, что власти Китая либо не смогли остановить распространение вируса, либо решили, что не стоит этого делать.
Журналист спросил президента Трампа, видел ли он данные, с высокой вероятностью указывающие, что Институт вирусологии в Ухане мог быть источником нового коронавируса. “Да, – ответил президент. – Я видел, видел”.
“Они [Китай], возможно, совершили ошибку, или же все началось по ошибке, а они совершили еще одну ошибку – или же кто-то сделал это специально”, – добавил Трамп.
Тем временем аппарат директора Национальной разведки США, который контролирует деятельность американских разведслужб, пришел к выводу, что коронавирус не был создан в лаборатории или генетически модифицирован.
Разведслужбы, как сказано в заявлении, согласны с мнением подавляющего большинства ученых, считающих, что вирус возник в естественных условиях, а затем передался человеку.
Это первый ответ американских спецслужб на циркулирующие как в США, так и в Китае теории заговора о том, что вирус мог быть искусственно создан в китайской лаборатории и выпущен в мир.
В то же время предположение о случайной утечке коронавируса из лаборатории, где изучаются инфекционные заболевания, пока не опровергнуто – разведслужбы по-прежнему не исключают такой возможности.
Источник: reporter.kg
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