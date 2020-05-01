Глава правительства России Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьер-министра назначен Белоусов

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что у него выявлен коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.
«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат», - цитирует издание Мишустина, который сказал об этом во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.
По данным ТАСС, Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
«Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам. В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру [первого вице-премьера] Андрея Рэмовича Белоусова», - сказал премьер.
Источник: centralasia.media
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