(Видео) Мужчина жестоко избил четырехлетнюю девочку

В Нур-Султане жестоко избили четырехлетнюю девочку. О том, что малышка пострадала от рук мужчины, с которым раньше встречалась ее мать, рассказала сама женщина.

По словам потерпевшей, она и ее ребенок нуждаются в защите, передает NUR.KZ.

Жительница Нур-Султана сообщила, что встречалась с 46-летним мужчиной, который ранее занимался борьбой. Однако она не ожидала, что свои боевые приемы бывший возлюбленный может применить к ее четырехлетней дочери.

По словам самой малышки, “злой дядя Амир” избил ее, потому что она его “не слушалась”. Матери же подозреваемый в жестоком избиении девочки заявил, что ребенок упал с лестницы.

Истерзанную дочь женщина обнаружила по возвращении с работы. С мужчиной, которого она обвиняет в избиении ребенка, женщина встречалась около 6 месяцев. С малышкой же решила познакомить возлюбленного мужчину месяц назад.

Подозреваемый заверил пострадавшую, что хочет с ней серьезных отношений. Женщина доверилась.

После инцидента девочка рассказала, что бойфренд матери бил ее не только руками, но и палкой. За помощью астанчанка обратилась в полицию, но, по ее словам, стражи порядка ей не поверили и даже обвинили ее в том, что она сама избила дочь.

Однако, по словам малышки, мужчина и раньше относился к ней плохо – постоянно ставил в угол, а мать девочки рассказала о его требовании сдать девочку в детский дом. Когда же женщина отказала в этом возлюбленному, на нее начали сыпаться угрозы.

Астанчанка вспоминает, что бывший ухажер заявил, что у него везде есть связи, и ее саму могут посадить в тюрьму на 8 лет.

Подозреваемого задержали. В отношении него начали расследование.

Если во время досудебного разбирательства вина мужчины будет доказана, то его ожидает 7 лет заключения.

Источник: reporter.kg