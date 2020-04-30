В Нью-Йорке в грузовиках обнаружили десятки разлагающихся трупов

Жители нью-йоркского района Бруклин пожаловались на неприятный запах.
Полиция обнаружила разлагающиеся трупы в припаркованных у похоронного бюро грузовиках. Об этом сообщает The New York Times.
В настоящее время выясняется, от чего умерли люди, тела которых оставили в грузовиках. Точное число погибших не раскрывается, однако известно, что речь идет о десятках человек.
По данным издания, в похоронном бюро сломались морозильные камеры, где хранили умерших. Тогда сотрудники ритуальной службы решили поместить тела в грузовики.
Из-за пандемии коронавируса похоронные бюро, морги, крематории и кладбища в США перегружены. Система не справляется с резко выросшим числом покойников. Только в Нью-Йорке, по последней информации, скончались более 18 тысяч человек.
Ранее американские СМИ сообщали, что с начала эпидемии число захоронений в массовых могилах выросло в пять раз. В частности, в братских могилах на острове Харт хоронят малоимущих жителей города.
Источник: newdaynews.ru
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