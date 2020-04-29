Президенту Казахстана расширят полномочия

В Мажилисе одобрили законопроект, который расширит полномочия Президента Казахстана в период чрезвычайного положения, передает Tengrinews.kz.
"В целях оперативного принятия мер в период введения чрезвычайного положения и возникшей в связи с этим кризисной ситуацией в социально-экономической сфере предлагается наделить Президента полномочиями по установлению иного порядка регулирования отдельных общественных отношений, предусмотренных законодательством", - отмечается в пояснительной записке к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам чрезвычайного положения".
Отмечается, что на основании актов Президента РК могут быть установлены особенности действия налогового, бюджетного, таможенного, банковского, трудового, антимонопольного законодательства, законодательства о здоровье народа и системе здравоохранения, госзакупках, валютном регулировании, в сфере социальной защиты граждан, госимущества, по вопросам защиты конкуренции, государственного контроля и надзора, реализации международных обязательств страны.
"Реализация законопроекта позволит обеспечить оперативное вмешательство Президента в общественные отношения в условиях чрезвычайного положения, требующего неотлагательных действий, направленных на сохранение стабильности и обеспечение национальной, в том числе экономической безопасности государства", - отмечено в заключении научной экономической экспертизы законопроекта.
На заседании Мажилиса депутаты одобрили законопроект.
Источник: Кабар
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