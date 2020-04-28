Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона человек

По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, в мире зарегистрировано 3 миллиона 50 тысяч 308 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Самое большое число заразившихся отмечено в США – 988 тысяч 469 человек, следом идут Испания – 229 тысяч 422, Италия – 199 тысяч 414.

Жертвами коронавируса в мире стали 211 тысяч 326 человек. В Италии умерли 26 тысяч 977 человек, Испании — 23 тысячи 521, Франции – 23 тысячи 293.

По Кыргызстану на утро 28 апреля выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по республике количество подтвержденных случаев составляет 708. Умерли 8 человек, выздоровели 416.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

Источник: Элгезит