Загадочные смерти на севере Таджикистана. Душанбе в ближайшее время признает наличие коронавируса?

В Джаббор Расуловском районе на севере Таджикистана скончались адвокат и семейный доктор. Власти пока не комментируют обстоятельства их загадочной кончины.

27 апреля российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщило, что власти Таджикистана в ближайшее время сообщат о выявлении случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране, в ряде регионов будет введен карантин.

Адвокат Комилджон Ибодуллозода (Толиев) скончался в понедельник в центральной больнице Дж. Расуловского района. По словам врачам, у Ибодуллозода была диагностирована пневмония. 39-летний адвокат, по словам близких, попал в больницу после поездки в Душанбе. 23 апреля его госпитализировали в местную больницу с повышенной температурой, последние дни состояние больного только ухудшилось.

Радио Озоди стало известно, что покойный был зятем врача центральной больнице Дж. Расуловского района Гиёсиддина Хабибова. Врач и члены его семьи уже несколько дней находятся на карантине. Почему адвоката не поместили в карантин – пока неизвестно.

Источники Радио Озоди сообщили и о смерти бывшего врача центральной больницы Дж. Расуловского района 68-летнего Набиджона Отаева. Последние годы он работал семейном врачом в центре здоровья «Мехргон», но постоянно общался с бывшими коллегами. По словам врачей центра здоровья, последний раз Набиджон Отаев был на работе в конце прошлой недели и жаловался на высокую температуру и недомогание.

По официальной информации, Отаев скончался от пневмонии, однако он страдал рядом тяжелых заболеваний, в том числе сахарным диабетом и болезнями сердца.

По распоряжению властей, на похоронах присутствовали только родные и близкие покойного.

Источник Радио Озоди сообщил, что супруга Набиджона Отаева родом из села Кургонча и в настоящее время находится на карантине. Напомним, жителем этого села был Хабибулло Шодиева, который, по официальной версии, скончался от двусторонней пневмонии. До этого 61-летнего мужчину дважды проверили на COVID-19, тесты дали отрицательный результат. Однако после смерти Хабибулло Шодиева, его родственников, врачей и медработников, которые с ним контактировали, поместили на карантин. В карантине также оказались более 400 пациентов больницы Дж. Расуловского района.

В ночь на 11 апреля в Дж. Расуловском районе скончался Ходжимухаммад Тошев, находившийся на карантине с конца марта. По данным источников Радио Озоди, Тошев контактировал с Абдуджалилом Шодиевым, братом Хабибулло Шодиева. По официальной версии Тошев умер от ишемической болезни сердца, а также у него была гипертония 2 степени.

21 апреля стало известно о смерти Абдухалила Джурабоева, еще одного находящегося на карантине жителя Дж. Расуловского района. В областном управлении здравоохранении сообщили, что мужчина умер от пневмонии. Семья Джурабоева была помещена на карантин. В облздраве опровергли сообщения о том, что Джурабоев заразился короновирусной инфекцией. «В апреле прошлого года он перенес операцию по удалению камней из почек», сказал Маруфджон Ходжибоев, замглавы управления здравоохранения Согдийской области.

Тем временем, «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате правительства Кыргызстана сообщил, что власти Таджикистана в ближайшее время сообщат о выявлении случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране, в ряде регионов будет введен карантин. По словам источника, в Таджикистане помещены в карантин более 60 человек, среди них учителя столичных школ, сотрудники МВД, работники Нацбанка республики.

Власти Таджикистана утверждают, что подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране нет.

Источник - "Озоди"