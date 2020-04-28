В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 1924

По состоянию на 10:00 часов 28 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1924.

Как сообщает Минздрав, к утру 28 апреля в стране выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом.

В настоящее время общее число вылеченных по стране составляет 892 человека, а лечении находятся 1024 человека, скончались 8 пациентов.

Источник: centralasia.media