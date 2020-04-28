В Индии обнаружили бракованные тесты на коронавирус из Китая

Федеральное агентство медицинских исследований Индии предупредило власти о том, что тесты на коронавирус SARS-CoV-2, поставленные в страну из Китая, оказались бракованными и показывают неточные результаты.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщения о низком качестве китайских тестов пришли из целого ряда индийских регионов и коснулись продукции двух китайских фирм: Guangzhou Wondfo Biotech и Zhuhai Livzon Diagnostics. Тесты, изготовленные этими компаниями, порекомендовали не использовать, а отправить обратно в КНР.

Как отмечается, за последний месяц Индия заказала у Китая более полумиллиона тестов. Хотя проверочные партии работали как надо, оказалось, что в целом они слишком часто показывают не ту чувствительность, которой от них ожидают.

Источник: Элгезит