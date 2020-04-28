Дональд Трамп сообщил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается. Об этом 28 апреля сообщает РИА Новости.
«Все части страны либо в хорошей форме, либо же там дела идут лучше в том, что касается коронавируса», - сказал он на пресс-конференции.
По словам президента, количество случаев в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне и Новом Орлеане снижается, в других кризисных точках — стабилизировалось.
На 28 апреля в США подтверждено более 988 тыс. случаев коронавируса, умерли более 56 тыс. человек.
Источник: centralasia.media
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