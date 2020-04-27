В Узбекистане число выздоровевших от коронавируса возросло до 859

В Узбекистане число излечившихся от коронавируса достигло 859 человек, сообщает сегодня пресс-служба Минздрава РУз.

В многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии в столице выздоровели еще 14 пациентов, а в клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний – 2 человека. Их проводили в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

В Хорезмской областной инфекционной больнице также выздоровели 33 пациента.

К настоящему времени в стране число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1887, вылечились от этой болезни 859 пациентов, скончались 8 человек.

Источник: Кабар