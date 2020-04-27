Пандемия коронавируса подкосила даже крупные державы

Пандемия COVID-19 распространилась в более 180 государствах мира, в том числе в Кыргызстане, приводя к негативным последствиям и значительному ущербу.

Особенно трудно простым людям, которые зарабатывали себе на пропитание ежедневным трудом. Терпит ущерб экономика страны. На борьбу с коронавирусом все государства мира выделили крупные суммы денег. Как мы читаем в СМИ, выделяют миллиарды и триллионы.

Несмотря на это, невозможно остановить число зараженных данным вирусом. Даже США, где, как считается, отлично развита медицина и сильная экономика, оказались беспомощны перед COVID-19. Штаты вышли на первое место в мире как по числу зараженных, такие по летальным исходам.

Растет число зараженных коронавирусом в экономически сильных Германии, Франции, Испании, Италии, России, увеличивается число умерших. Значит, можно сказать, что в борьбе с коронавирусом бездействовать и заниматься критиканством — неуместно. В нашей стране отдельные критиканы обвиняют власти страны, правительство за «слабую работу». Надо отметить, что в Кыргызстане на хорошем уровне предпринимаются меры для недопущения дальнейшего распространения коронавируса, несмотря на то, что мы сильно отстаём от экономически развитых стран. Половина заразившихся этим вирусом в нашей стране выздоровели и выписаны из больницы. В последние дни наблюдается динамика снижения новых случаев заражения. Значит, мы можем победить этот вирус, для этого необходимо и в дальнейшем проявлять консолидированность, согласие, крепко соблюдать дисциплину.

Источник: media-center.kg