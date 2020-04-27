SIPRI: в 2019 году рост военных расходов в мире стал крупнейшим за 10 лет

Мировые расходы на военные цели выросли в 2019 году на 3,6 процента в сравнении с годом ранее и составили 1,92 триллиона долларов, согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Это самый высокий годовой прирост за последнее десятилетие. В целом на страны из первой пятерки – США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую Аравию приходится 62 процента общего объема военных затрат в мире.

Военные расходы США возросли на 5,3 процента и достигли 732 миллиарда долларов (38 процентов мировых расходов). В 2019 году Россия направила на военные расходы более 65 миллиардов долларов, что на 4,5 процента больше, чем годом ранее.

«Бремя военных расходов России, равных 3,9 процента ВВП, было в 2019 году одним из самых высоких в Европе», - говорит Александра Куимова, научный сотрудник SIPRI.

Между тем затраты всех 29 стран – членов НАТО вместе взятых составили 1,04 триллиона долларов. Значительный рост военных расходов показала Германия, а также члены альянса в Центральной и в Восточной Европе. Расходы Болгарии увеличились на 127 процентов за счет покупки новых боевых самолетов. Расходы Румынии возросли на 17 процентов.

Среди стран Ближнего Востока – Иран в 2019 году направил на военные расходы 12,6 миллиарда долларов, что на 15 процентов меньше, чем годом ранее. В 2018 году военные затраты этой страны снизились на 23 процента. Резкое падение объема военных расходов Ирана, отмечает SIPRI, совпало с санкциями США, введенными после выхода Вашингтона из подписанного в 2015 году ядерного соглашения.

Источник: Азаттык