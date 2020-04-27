В ВОЗ дали оценку введенному режиму изоляции в странах мира

Многие страны мира ввели режим полной изоляции, взяв за основу действия китайских властей в городе Ухане, который был очагом распространения коронавируса в КНР, пишет РИА «Новости».

Однако в городе проводилось достаточно жесткая и агрессивная изоляция, а также отслеживание всех контактов, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Она подчеркнула, что страны, которые хотят отменить карантинные меры, должны понять, в каких районах происходит передача коронавируса, и изолировать их.

По ее словам, Австралия и Новая Зеландия начали бороться с коронавирусом рано и эффективно, поэтому их намерения снять часть ограничений, введенных из-за КОВИД, она поддерживает.

Харрис подчеркнула, что мир еще не преодолел кризис, и вспышки заболевания только начинают распространяться в Восточной Европе, а в России начинает расти число заболевших.

Источник: Элгезит