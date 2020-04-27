Какие изменения ждут Узбекистан с 1 мая

Министерство юстиции подготовило обзор основных изменений в законодательстве, которые вступят в силу с 1 мая, сообщает Podrobno.uz.
1. Отменяется государственное регулирование розничных цен бензина марки Аи-80
Отменяется государственное регулирование розничных цен автомобильного бензина марки Аи-80 и дизельного топлива (в том числе марки ЭКО), их реализация нефтеперерабатывающими заводами будет осуществляться исключительно через биржевые торги.
2. В медицинских учреждениях откроются кабинеты народной медицины
Создается Республиканский научно-практический центр народной медицины со статусом юридического лица в форме государственного учреждения, финансируемого за счет средств Государственного бюджета.
Также, в медицинских высших образовательных учреждениях и Техникумах общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино создаются Центры развития народной медицины без статуса юридического лица.
Кроме того, в государственных многопрофильных медицинских учреждениях районного (городского), областного и республиканского уровней, а также негосударственных медицинских организациях открываются кабинеты народной медицины.
3. Регионы будут специализироваться на выращивании лекарственных растений
Создаются кластеры по выращиванию, хранению, первичной или глубокой переработке лекарственных растений, а также регионы будут специализироваться на выращивании лекарственных растений.
4. Вводятся новые марки для алкоголя и табака
Вводятся акцизные марки нового образца на алкогольную и табачную продукцию.
5. Цифровой подход в госорганах
Формирование, хранение и обработка информации в информационных системах и ресурсах государственных органов и организаций осуществляется исключительно с использованием следующих уникальных идентификаторов:
- физических лиц – персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ);
- юридических лиц – идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
- недвижимости – кадастрового номера;
- адресов – географического кода;
- транспортных средств — идентификационного номера транспортного средства.
6. У прокуроров забрали некоторые полномочия
Истребование прокурором из суда дел, по которым приговоры, решения, определения или постановления суда вступили в законную силу, допускается исключительно при наличии обращения сторон (за исключением прокурора).
7. Изменился размер платы за детсад
Изменяются размеры родительских взносов на обеспечение детей в государственных дошкольных образовательных организациях.
8. В Бостанлыкском районе вводится отдельный налоговый порядок за предоставление в аренду жилого помещения
Начиная с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021 года в Бостанлыкском районе в порядке эксперимента будет введен отдельный порядок учета объектов налогообложения и налогового администрирования.
В период эксперимента сдача в аренду физическими лицами домов отдыха, дач, индивидуального жилья и иных жилых помещений, предназначенных для проживания, а также отдельных видов имущества будет осуществляться на основе свидетельства о постановке на учет объектов налогообложения, выдаваемой бесплатно опорными пунктами налоговых органов.
9. В системе образования повышаются зарплаты некоторых сотрудников
По условиям оплаты труда директор Центра исследований развития высшего образования и внедрения передовых технологий при Министерстве высшего и среднего специального образования приравнивается к ректору ВОУ, советник директора и заместитель директора – к проректору ВОУ, начальники управлений и отделов – к деканам факультетов, главный специалист – к старшему преподавателю, ведущий специалист – к преподавателю.
10. Внедряется новый порядок государственного контроля в сфере строительства
Для объектов низкой категории риска независимо от источников финансирования поэтапно отменяются существующие процедуры приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов с внедрением порядка выдачи разрешений на их эксплуатацию Инспекцией по контролю в сфере строительства и территориальными инспекциями.
Источник: Podrobno.uz.
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