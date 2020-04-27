Какие изменения ждут Узбекистан с 1 мая

Министерство юстиции подготовило обзор основных изменений в законодательстве, которые вступят в силу с 1 мая, сообщает Podrobno.uz.

1. Отменяется государственное регулирование розничных цен бензина марки Аи-80

Отменяется государственное регулирование розничных цен автомобильного бензина марки Аи-80 и дизельного топлива (в том числе марки ЭКО), их реализация нефтеперерабатывающими заводами будет осуществляться исключительно через биржевые торги.

2. В медицинских учреждениях откроются кабинеты народной медицины

Создается Республиканский научно-практический центр народной медицины со статусом юридического лица в форме государственного учреждения, финансируемого за счет средств Государственного бюджета.

Также, в медицинских высших образовательных учреждениях и Техникумах общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино создаются Центры развития народной медицины без статуса юридического лица.

Кроме того, в государственных многопрофильных медицинских учреждениях районного (городского), областного и республиканского уровней, а также негосударственных медицинских организациях открываются кабинеты народной медицины.

3. Регионы будут специализироваться на выращивании лекарственных растений

Создаются кластеры по выращиванию, хранению, первичной или глубокой переработке лекарственных растений, а также регионы будут специализироваться на выращивании лекарственных растений.

4. Вводятся новые марки для алкоголя и табака

Вводятся акцизные марки нового образца на алкогольную и табачную продукцию.

5. Цифровой подход в госорганах

Формирование, хранение и обработка информации в информационных системах и ресурсах государственных органов и организаций осуществляется исключительно с использованием следующих уникальных идентификаторов:

физических лиц – персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ);

юридических лиц – идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);

недвижимости – кадастрового номера;

адресов – географического кода;

транспортных средств — идентификационного номера транспортного средства.

6. У прокуроров забрали некоторые полномочия

Истребование прокурором из суда дел, по которым приговоры, решения, определения или постановления суда вступили в законную силу, допускается исключительно при наличии обращения сторон (за исключением прокурора).

7. Изменился размер платы за детсад

Изменяются размеры родительских взносов на обеспечение детей в государственных дошкольных образовательных организациях.

8. В Бостанлыкском районе вводится отдельный налоговый порядок за предоставление в аренду жилого помещения

Начиная с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021 года в Бостанлыкском районе в порядке эксперимента будет введен отдельный порядок учета объектов налогообложения и налогового администрирования.

В период эксперимента сдача в аренду физическими лицами домов отдыха, дач, индивидуального жилья и иных жилых помещений, предназначенных для проживания, а также отдельных видов имущества будет осуществляться на основе свидетельства о постановке на учет объектов налогообложения, выдаваемой бесплатно опорными пунктами налоговых органов.

9. В системе образования повышаются зарплаты некоторых сотрудников

По условиям оплаты труда директор Центра исследований развития высшего образования и внедрения передовых технологий при Министерстве высшего и среднего специального образования приравнивается к ректору ВОУ, советник директора и заместитель директора – к проректору ВОУ, начальники управлений и отделов – к деканам факультетов, главный специалист – к старшему преподавателю, ведущий специалист – к преподавателю.

10. Внедряется новый порядок государственного контроля в сфере строительства

Для объектов низкой категории риска независимо от источников финансирования поэтапно отменяются существующие процедуры приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов с внедрением порядка выдачи разрешений на их эксплуатацию Инспекцией по контролю в сфере строительства и территориальными инспекциями.

Источник: Podrobno.uz.