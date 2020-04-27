Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,9 миллиона человек

По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, в мире зарегистрировано 2 миллиона 971 тысяча 831 подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

Самое большое число заразившихся отмечено в США – 965 тысяч 910 человек, следом идут Испания – 226 тысяч 629, Италия – 197 тысяч 675.

Жертвами коронавируса в мире стали 206 тысяч 553 человека. В Италии умерли 26 тысяч 644 человека, Испании — 23 тысячи 190, Франции – 22 тысячи 856.

По Кыргызстану на утро 27 апреля выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по республике количество подтвержденных случаев составляет 695. Умерли 8 человек, выздоровели 395.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

Источник: Элгезит