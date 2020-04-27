В Казахстане режим ЧП продлили до 11 мая

В Казахстане режим чрезвычайного положения продлили до 11 мая, передает NUR.KZ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года. «Это решение продиктовано нынешней сложной реальностью. В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится», — заявил президент.

Источник: Элгезит