(Видео) Президент Туркменистана проехал на подаренном ему коне

Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову подарили восемь коней в честь национального праздника - Дня ахалтекинского жеребца.
По случаю праздника в Ашхабаде на ипподроме проходил творческий конкурс среди художников, скульпторов, а также ювелиров, которые посвятили свои работы лошадям. Кроме того, был проведен конкурс красоты, на котором выбирали самого красивого коня ахалтекинской породы. Как отмечается, глава государства прокатился верхом на одном из подаренных ему коней.
В честь праздника состоялись также конные забег, победителям забегов были вручены денежные призы. Помимо этого, на ипподроме прошли выступления танцоров и музыкантов, а президент даже лично послушал рэп/
Источник: centralasia.media
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