После пандемии США прогнозируют безработицу уровня Великой депрессии

Безработица в США может достигнуть уровня Великой депрессии, после того как страна оправится от эпидемии коронавируса.

Об этом в интервью телеканалу ABC заявил советник президента Дональда Трампа по экономике Кевин Хассет, пишет «РБК».

«Во время кризиса 2008 году мы потеряли 8,7 миллиона рабочих мест. Сейчас мы теряем столько рабочих мест примерно каждые десять дней», — сказал Хассет.

По его словам, нынешний кризис стал крупнейшим, с которым сталкивалась американская экономика когда-либо. «Мы увидим уровень безработицы, приближающийся к показателю времен Великой депрессии», — отметил советник президента.

Пик безработицы во время Великой депрессии в США пришелся на 1933 год — тогда без работы осталось около 25 процентов трудоспособного населения страны.

За последнюю неделю марта за пособием по безработице в органы занятости США обратились более 6,6 миллиона американцев. По сравнению с показателем предшествующей недели эта цифра выросла вдвое.

Источник: Элгезит