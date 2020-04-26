В США за дискриминацию из-за ВИЧ-статуса экс-полицейскому выплатят $90 тысяч в качестве компенсации

Бывший полицейский Лиам Пирсон в США, которого не приняли на работу из-за положительного ВИЧ-статуса, получит $90 тысяч в качестве компенсации. Об этом сообщает NBC.

Мужчина подал иск в окружной суд Луизианы в 2016 году. По его словам, в 2012 году полиция округа Айбери отказалась нанимать его на работу на должность заместителя шерифа после того, как во время медицинского осмотра он рассказал врачу о своем положительном ВИЧ-статусе.

По словам истца, во время осмотра врачи сказали ему, что наличие ВИЧ-инфекции — не повод для отстранения от должности. Однако после того как результаты осмотра отправили в полицейский участок, Пирсу отказали в работе.

Комиссия по равным возможностям в вопросах трудоустройства вынесла решение, что у Пирса были достаточные основания для подачи иска в суд. Однако он смог урегулировать иск с полицией округа Айберия во внесудебном порядке. В рамках соглашения сотрудники департамента должны будут пройти тренинг по теме ВИЧ, а также должны будут следовать новой политики при найме сотрудников на работу, согласно которой «дискриминация по признаку инвалидности, включая ВИЧ-статус, запрещена».

В США дискриминация в сфере занятости на основе ВИЧ-статуса запрещена законом «Об американцах с ограниченными возможностями», который приняли в 2008 году. Согласно данным Комиссии по равным возможностям в вопросах трудоустройства, в 2019 году 155 человек подали заявления о дискриминации на рабочем месте на основе их ВИЧ-статуса. Это составило 0,6 процента от общего числа жалоб на дискриминацию, поданных комиссию.

Источник: Элгезит