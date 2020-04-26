СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына

Возраст лидера КНДР — менее 40 лет
Вечером 25 апреля мировые СМИ сообщили: лидер КНДР Ким Чен Ын скончался. Как водится во всех новостях о жизни северокорейской элиты, о достоверности таких публикаций пока судить сложно: одно азиатское издание цитирует другое, оба ссылаются на третье, официальные источники в Пхеньяне молчат.
Этим событиям предшествовали публикации СМИ о «тяжёлом состоянии» молодого (нет и 40 лет) политика: якобы ему провели операцию на сердце, но та прошла неудачно, и Ким впал в кому.
По данным информагентства Reuters, в КНДР «срочно прибыла делегация китайских врачей и официальных лиц» — предположительно, именно в связи с состоянием здоровья их северо-восточного союзника.
Действительно, молодой лидер уже больше недели не появлялся на публике, включая даже важнейший государственный праздник 15 апреля — день рождения отца-основателя КНДР, своего деда — Ким Ир Сена.
При Ким Чен Ыне началась некоторая «разрядка» с Западом — например, на сенсационной встрече с лидером США Дональдом Трампом была достигнута договорённость о заморозке северокорейской ядерной программы.
При этом Трамп, возможно, знает о своём «новом восточном друге» что-то такое, чего не знаем мы — в частности, вчера президент США назвал публикации о смерти Кима «фейками».
В любом случае, как отмечают эксперты, гипотетический уход лидера сверхцентрализованного авторитарного государства, обладающего ядерным оружием и средствами его доставки, может породить турбулентность во всём азиатско-тихоокеанском регионе.
Источник - kp.ru
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