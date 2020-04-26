В России число зараженных коронавирусом достигло 74,5 тыс

За последние сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 5966 человек.
Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Также за сутки от коронавируса скончались 66 пациентов.
Общее количество зараженных в России достигло 74 588, скончались — 681 человек , выздоровели — 6250 пациентов.
Источник: centralasia.media
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