В России число зараженных коронавирусом достигло 74,5 тыс

За последние сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 5966 человек.

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Также за сутки от коронавируса скончались 66 пациентов.

Общее количество зараженных в России достигло 74 588, скончались — 681 человек , выздоровели — 6250 пациентов.

Источник: centralasia.media