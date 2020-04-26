Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона человек

По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, в мире зарегистрировано 2 миллиона 811 тысяч 891 подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

Самое большое число заразившихся отмечено в США – 905 тысяч 333 человека, следом идут Испания – 219 тысяч 764, Италия – 192 тысячи 994.

Жертвами коронавируса в мире стали 197 тысяч 162 человека. В Италии умерли 25 тысяч 969 человек, Испании — 22 тысячи 524, Франции – 22 тысячи 245.

По Кыргызстану на утро 25 апреля выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по республике количество подтвержденных случаев составляет 665. Умерли 8 человек, выздоровели 345.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

Источник: Элгезит