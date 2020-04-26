Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона человек

По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, в мире зарегистрировано 2 миллиона 811 тысяч 891 подтвержденный случай заболевания коронавирусом.
Самое большое число заразившихся отмечено в США – 905 тысяч 333 человека, следом идут Испания – 219 тысяч 764, Италия – 192 тысячи 994.
Жертвами коронавируса в мире стали 197 тысяч 162 человека. В Италии умерли 25 тысяч 969 человек, Испании — 22 тысячи 524, Франции – 22 тысячи 245.
По Кыргызстану на утро 25 апреля выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по республике количество подтвержденных случаев составляет 665. Умерли 8 человек, выздоровели 345.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!