В Казахстане третьи сутки тушат пожар в охраняемой природной зоне

Третьи сутки пожарные тушат возгорание в охраняемой природной зоне на востоке Казахстана, огнем охвачено 2,5 тысячи гектаров территории, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя комитета по ЧС МВД республики Нурсултана Нурахметова.
В Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области на территории государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" 23 апреля загорелись сосны. В тушении были задействованы 73 сотрудника и два вертолета, но победить огонь не удалось. В пятницу в тушении пожара, площадь которого составляла уже около 2 тысяч гектаров, были задействованы более 300 человек, был привлечен еще один вертолет, к вечеру пожарные остановили распространение огня.
"Тушение пожара ведется в круглосуточном режиме. Наибольшая эффективность приходится в вечерние и утренние часы, когда температура воздуха спадает и скорость развития огня уменьшается. Площадь пожара составляет ориентировочно 2500 гектаров. Действующей кромки нет. Производится тушение отдельных очагов внутри сгоревшего лесостепного массива. Также проведен утренний облет территории", - сообщил Нурахметов.
По его словам, в ликвидации пожара задействовано более 400 сотрудников и свыше 100 единиц техники. "Вертолетами Ми-26Т АО "Казавиаспаса" КЧС МВД и Ми-8 Казавиалесохраны с водосливными устройствами производятся сбросы воды на очаги горения", - сказал представитель комитета по ЧС.
Источник: РИА Новости
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