В Узбекистане коронавирусная инфекция выялена ещё у 26 граждан. Всего 1804

По состоянию на 23:00 часов 24 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1804.

Как сообщил Минздрав, коронавирусная инфекция была обнаружена еще у 26 граждан.

Всего по стране число выздоровевших составляет 621 человек, скончались 8.

Источник: centralasia.media