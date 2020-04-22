Карантин в Казахстане может продлиться

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов в прямом эфире Instagram рассказал корреспонденту Tengrinews.kz о ситуации с коронавирусной инфекцией в Казахстане, возможно ли продление карантина и почему COVID-19 заразились врачи.

Это интервью прошло в рамках проекта #TengriLive.

Почему так много в последние дни заражений в Нур-Султане и Алматы. С чем это связано?

- Мы ведем отчет от 8 вечера до 8 утра. После 8.00 выходят следующие тесты, ночные. Поэтому кто-то их просуммировал и получилось большое количество новых случаев. Но официально у нас 82 случая в Алматы 20 апреля зарегистрировано. На сегодня прирост у нас идет по Алматы, Нур-Султану и Шымкенту. С чем это связано? В целом, конечно, цифры большие, пугает, что за сутки 140 случаев. Это гораздо больше, чем мы видели неделю назад. Это характер самой эпидемии. Мы видим в других странах тысячи случаев за сутки. Все зависит от этапа эпидемии.

С эпидемиологической точки зрения для нас важен прирост. Условно говоря, если мы имеем 1711 случаев на понедельник утром, то 1711 могут заразить каждый по три человека. На следующий день мы будем иметь пять тысяч человек. Дальше, если эти пять тысяч человек умножить еще на три, они дадут 15 тысяч человек. Поэтому темпы прироста отражают именно реальную передачу эпидемии. Темп прироста больных в Казахстане составляет в среднем восемь процентов. Пока это не тот показатель, который говорит о снижении или стабилизации ситуации.

Наша задача - уйти ниже пяти процентов, а затем - ниже одного процента. Тогда можно говорить, что эпидемия пошла на спад. Количество новых больных должно быть меньше количества выписываемых из стационаров. Пока мы находимся на пике. Мы говорили, что он будет в середине апреля, и вот мы его наблюдаем. Это связано с распространением инфекции отдельно в каждом населенном пункте.

За прошедшую неделю прирост в Нур-Султане и Алматы колебался от пяти до 15 процентов.

Большая часть этих случаев связана с тестированием закрытых групп населения, в Алматы - 80 процентов, в Нур-Султане - порядка 50-60 процентов новых случаев, это так называемые плановые скрининговые обследования.

Когда эпидемия достигает определенной стадии, страны прибегают к методу карантина. Карантин доходит до максимума. Цель карантина - прекратить контакты между людьми.

И в течение двух недель зараженные коронавирусом люди, которые дома сидят, они проявятся. Те, кто остался здоровым, останутся. И останутся только люди из группы риска, которые продолжают работать. Среди этих групп населения мы начали тестирование, на этой неделе оно еще более активизируется. (...).

Сколько медиков заразилось в Казахстане?

- По последним данным, это 589 случаев среди медицинских работников. В целом, опять же в условиях карантина, это наиболее уязвимая группа населения... Медик не может сидеть дома и должен работать, риск, что он заразится, очень высокий. То, что заражаются медики, это очень плохо. Первая причина - это естественно для эпидемии, так как врачи контактируют с больными людьми. Вторая причина - нарушение санитарного режима, который предписано соблюдать. Руководители обязаны обеспечить режим. По каждому случаю заражения проводится проверка.

На каком этапе проходит проверка, связанная с высказыванием (бывшего санитарного врача Алматы) Айзат Молдагасимовой о том, что зараженные COVID-19 медики не соблюдали меры предосторожности?

- Проверка по эпидемиологическому расследованию была проведена в Центральной городской клинической больнице представителями центрального аппарата министерства под руководством заместителя председателя Комитета по контролю качества и безопасности товаров и услуг. Она завершена, и материалы переданы в Генеральную прокуратуру.

Чтобы не было сомнений в том, что это какие-то местные разборки. Этот вопрос находится на моем личном контроле, на контроле Генпрокуратуры. Я думаю, что Генпрокуратура даст правовую оценку тем фактам, которые были выявлены. При необходимости могут быть назначены дополнительные экспертизы.

(...) Поступили обращения от граждан касательно неэтичного поведения руководителя территориального департамента. По этому поводу вторая комиссия работает сейчас в Алматы, собирает материалы не только касательно этой вспышки, а в целом те факты, которые были указаны в обращении граждан. Они будут рассмотрены. Это уже внутреннее расследование. Пока проверка проходит.

Бывший вице-министр здравоохранения РК Камалжан Надыров возглавил Управление общественного здоровья Алматы. С чем связана отставка бывшего руководителя Тлеухана Абилдаева?

- Решение по руководителям управлений принимается совместно - назначение и увольнение проводит аким, но по согласованию с Минздравом. Тлеухан Абилдаев ушел по собственному желанию. В связи с этой довольно критической ситуацией было принято решение по согласованию с Администрацией Президента о направлении опытного сотрудника - вице-министра на эту позицию.

Обоими руководителями, и Тлеуханом Абилдаевым, и Айзат Молдагасимовой, проведена огромная работа, о которой люди не подозревают. Эти люди находились на острие, сдерживали атаку, поскольку много рейсов было, инфекция завезена.

В последующем уровень распространения инфекции в Алматы, в городской среде, достаточно низкий. Это заслуга медработников, и мы здесь не делим. (...).

На следующий день после интервью стало известно, что бывший вице-министр Камалжан Надыров заразился коронавирусом, а отставка Тлеухана Абилдаева приостановлена.

О карантине в Центральной городской клинической больнице Алматы...

- Карантин в медицинских организациях страны был введен еще в марте и подразумевает запрет на посещение больниц посторонними лицами.

В ЦГКБ в связи со вспышкой введен уже более жесткий карантин. Это значит, останавливается прием, больница работает на выписку. Эта работа началась с 11 апреля, длится уже 10 дней. В связи с тем, что это крупная больница, в ней есть тяжелые больные. Они требуют реанимационной поддержки, их нельзя выписывать было сразу. Постепенно больные выписываются, высвобождается медперсонал, они выходят на домашний или стационарный карантин, чтобы в инкубационный период наблюдаться. (...) Для лечения больных и медицинского персонала ЦГКБ подготовлены два объекта.

Завтра мы закрываем больницу полностью на санобработку. Помимо этого, мы выставили дополнительные требования в отношении обеспечения обработки вентиляционных систем, дополнительного зонирования. Мы думаем, порядка недели это займет. Затем больница будет готова к приему больных. Как раз мы дождемся выхода из карантина первых сотрудников, которые под наблюдением с 11-го числа. Со следующей недели больница будет постепенно возвращаться к жизни.

Это большой удар по системе здравоохранения. Но мы с руководством города примем меры, чтобы дополнительно набрать сотрудников, чтобы больница как можно быстрее возобновила прием.

О средствах защиты от коронавируса для врачей

- В условиях эпидемии возникает резкая потребность в защитных средствах, в десятки раз больше, чем в повседневной жизни, и не только в Казахстане, в каждом городе на этой планете. И таких объемов производства нет на планете. Условно, мы производим 300 тысяч масок в сутки при потребности в два-три миллиона на высоте эпидемии, и при всем желании и наличии денег мы не в состоянии их купить, их нет. Все страны поставили запрет на вывоз. И мы начали шить, как и другие страны.

Сейчас Китай открылся, мы смогли контрактировать защитные костюмы, надеемся, что завтра первый борт нам привезет. В этой части мы стараемся помочь регионам. Но все списки и расчеты формируют главные врачи. Сегодня есть проблемы, мы не отрицаем.

Мы ведем переговоры и практически самолетами возим некоторые товары. Но такая тяжелая ситуация во всем мире. Хочу обратить внимание: нет проблемы с деньгами, есть проблема с логистикой.

Сколько денег было выделено на борьбу с коронавирусом в Казахстане?

- Министерством здравоохранения РК выделено 16 миллиардов 978 миллионов тенге в три транша.

Есть ли в этой сумме закуп экспериментальных лекарств?

- Мы не тратим государственные деньги на экспериментальные лекарства.

Жалобы врачей о неполучении выплат...

- Все те врачи, которых номинировали главврачи, - они получили. (Если кто-то сообщает, что их не премировали. - Прим.) значит, их главврачи не номинировали, потому что мы не знаем. У нас, условно, есть 240 тысяч врачей и медсестер, не считая лаборантов, санитаров и остальных, кто работает в системе здравоохранения. Вообще 400 тысяч медработников. За март надбавки получили порядка 20 тысяч человек. Это те медики, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией. Списки формируют главврачи, подают их в акиматы. Комиссии при акиматах, в которых есть представители общественности, они их утвердили. Мы дали больницам деньги, и они выплатили. Поэтому все вопросы к комиссиям.

По вопросу выплат всегда можно внести дополнительные предложения, категории.

По решению комиссии можно давать. Я призываю наших руководителей на местах слушать своих медработников. Разбираться с каждой медсестрой или врачом - это не работа правительства. Нужно разбираться на местах. Мы по поручению Президента подсчитали, нормативный документ выдали, деньги выбили, Фонд медстрахования довел, поэтому просьба все-таки свою работу на местах делать более четко.

Количество зараженных может быть больше 3500 тысяч человек в мае, как об этом говорили ранее?

- Основное количество случаев, подъем, пик и спад мы будем наблюдать в течение трех месяцев - март, апрель и май. Мы не говорим о том, что после мая ничего не будет. Будет инфекция, какое-то распространение в обществе будет. Наша задача - научиться с этим жить. Инфекция очень высококонтактная, высокозаразная. И может приводить к тяжелым последствиям у определенной категории лиц. Поэтому, после того как мы собьем эпидемию и добьемся снижения, нам важно научиться жить с тем, чтобы не приходилось все время жить в карантине.

Поэтому мы предполагаем, что до конца мая будет порядка 3500 случаев. Затем мы будем энное количество регистрировать, сложно пока сказать какое. В Японии, Сингапуре обратно пошла вспышка. Сложно предполагать, пока в Казахстане мы не можем дать четкий прогноз.

Пока люди сами не научатся безопасно общаться, правительствам стран придется принимать такие жесткие меры. Это требует времени, возможно, карантин в мае будет продлеваться. Мы считаем, что май - это пока опасный период.

Есть ли вероятность того, что карантин могут продлить до середины или конца мая?

- Конечно. Это же зависит от ситуации с заболеваемостью. Единственный способ сдерживать распространение - это меньше общаться. И пока люди сами не научатся безопасно общаться, придется правительствам всех стран принимать такие жесткие меры ограничительные. Поэтому, конечно, это требует времени, и поэтому, возможно, будет и в мае продлеваться, поскольку мы считаем, что май - это пока еще опасный период.

В целом и дальше будет определенный уровень карантина, определенный уровень ограничений всегда присутствовать и в мире, и в обществе, пока мы полностью не избавимся от этой опасности.

Мы сейчас пока мы говорим о двух крупных городах, где уже жесткий карантин пройден, передача инфекции в обществе минимизировалась, мы регистрируем только выявляемость, скрытые очаги. Но другие регионы только заходят в пики.

Сейчас каждый регион изолирован, города, и, по сути, каждый должен переболеть в определенной степени. От их эффективности карантинных мер будет зависеть, насколько будет много или мало больных. Когда они с помощью карантинных мер достигнут синдрома ножниц, когда количество выздоравливающих превысит количество новых случаев, тогда уже можно будет думать о постепенном смягчении карантина и контроля инфекции. Поэтому есть меры в отдельных городах, а есть общестрановые меры, пока о них говорить рано, поскольку это должно быть некое единое по всей стране смягчение.

Когда начнут работать салоны красоты и детские сады?

- Есть определенные риски, поскольку уровень распространенности еще высокий. Необходимо воздержаться, поскольку (в салонах. - Прим.) предполагается достаточно близкий контакт между клиентом и сотрудником, и это может стать причиной распространения инфекции.

В ближайшие две недели салоны красоты будут недоступны. Сейчас мы говорим о двух крупных городах, где основные карантинные меры, жесткий карантин пройден. Возобновление работы детских садов также остается под вопросом. Сложно сказать. Скорее всего, в Алматы и Нур-Султане они откроются раньше остальных регионов, но не раньше середины мая. Будем смотреть по ситуации индивидуально по каждому региону.

"Прежде всего я хочу поблагодарить казахстанцев за мужество, за терпение. Задачи не меняются. Первая задача - не допустить, оттянуть время, подготовиться. Мы подготовились, как могли. Вторая задача - сбить темпы эпидемии. Мы считаем, что мы сбили, теперь задача - взять под контроль. Так или иначе, нам потребуется обеспечить достаточный уровень безопасности. Призываю казахстанцев находиться дома.

Мы сможем перезапустить экономику, это задача, которая перед правительством стоит. До конца мая, мы уверены, мы будем контролировать ситуацию в полном объеме, чтобы говорить о каком-то более-менее серьезном смягчении карантина. Но пока надо потерпеть, соблюдать все те же принципы. Инфекция передается через контакт. Это очень сложно, но все же хотел бы еще раз призвать проявлять благоразумие, ограничивать контакты, находиться дома", - обратился к казахстанцам Елжан Биртанов.

Источник: Кабар