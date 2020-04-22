Подробности В мире 22.04.2020 16:00 Просмотров: 4

За сутки в России коронавирусом заразились 5236 человек

За последние сутки в России зарегистрировано 5236 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб. Новые случаи выявлены в 78 регионах страны. В Москве — 2548, в Московской области — 63, Санкт-Петербурге — 294. Общее количество зараженных в России достигло 57 999, скончались — 513, выздоровели — 4420. Источник: centralasia.media